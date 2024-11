Gingembre Littéraire: Ndeye Codou Fall (EJO) incite les acteurs à enseigner la vertu et les bonnes valeurs aux jeunes en langue nationales

Ayant pris part au panel sur la promotion et l'ancrage de l'unité Nationale, la directrice d’EJO, la maison d’édition en langues nationales, Ndèye Codou Fall a exprimé sa satisfaction sur le panel du gingembre littéraire. Cette dernière s’est réjoui d’assister à cette cérémonie organisée par El Hadji Gorgui Wade Ndoye. D’après elle, des messages qui ont été véhiculés autour de la vertu et des bonnes valeurs doivent être enseignés aux jeunes en langues nationales. Pour elle, cela permettra aux jeunes de jouer pleinement leur rôle et d’apporter leur partition sur le développement du pays.