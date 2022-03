Gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars : l’académie réfléchit à retirer la récompense du « meilleur acteur » à Will Smith

Dans un communiqué publié lundi, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a condamné le comportement du lauréat du meilleur acteur Will Smith. Ce dernier, lors de la cérémonie, est monté sur la scène pour gifler le présentateur Chris Rock.



L'Académie condamne le comportement de M. Smith lors du spectacle d'hier soir, indique le communiqué. « Nous avons officiellement commencé un examen formel autour de l'incident et nous allons explorer d'autres actions et conséquences conformément à nos règlements, nos normes de conduite et la loi californienne ».

Plus tôt dans la journée de lundi, CNN a appris que les dirigeants de l'Académie ont « fortement envisagé » de retirer à Will Smith sa récompense obtenue lors de la soirée après l'incident, selon une source proche de la situation.

« Les dirigeants de l'Académie ont fortement envisagé de retirer Will Smith de l'émission d'hier soir après l'incident. Il y a eu des discussions immédiates mais les décideurs de l'Académie étaient assis à différents endroits dans le Dolby Theater et n'ont pas pu se mobiliser pour prendre une décision avant qu'il ne gagne le prix du meilleur acteur », a déclaré la source.



M. Smith s'est excusé auprès de l'Académie et des autres nominés lors de son discours d'acceptation du prix du meilleur acteur.



Après la cérémonie, l'Académie des Oscars a publié sur Twitter une courte déclaration sur l'incident survenu sur la scène : « L'Académie ne tolère pas la violence, sous quelque forme que ce soit. Ce soir, nous sommes ravis de célébrer nos 94e lauréats des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et des cinéphiles du monde entier ».

Au moins une douzaine de membres de l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, l'organisation derrière les Oscars, se sont réunis virtuellement lundi matin pour discuter d'une réponse à Smith giflant Rock, selon deux sources ayant connaissance de la réunion.

La réunion a été décrite comme « houleuse » et « divisée ». Il n'y a pas eu d'accord sur les mesures à prendre, selon les sources.



La douzaine de membres qui se sont réunis de leur propre chef sont décrits comme des membres influents et reconnus de l'Académie, notamment des acteurs et des réalisateurs. Le groupe n'a aucun pouvoir disciplinaire, mais il est considéré comme suffisamment important pour que le conseil des gouverneurs de l'Académie puisse être influencé dans sa réponse.



Certains participants à l'appel ont déclaré que l'Académie avait mal géré l'incident avec son premier tweet. D'autres estiment que la situation a été gérée correctement et qu'aucune mesure supplémentaire ne devrait être prise, selon les sources qui ont parlé à CNN.



Il n'est pas clair si la direction de l'Académie prévoit de se réunir pour discuter de cette situation sans précédent. CNN a contacté l'Académie pour plus de commentaires.

Le Conseil des gouverneurs de l'Académie a le pouvoir de discipliner les membres qui violent leur code de conduite par un vote de suspension ou d'expulsion de l'Académie.

Rock a choisi de ne pas porter plainte contre Smith pour l'altercation sur scène, selon la police de Los Angeles.

CNN a contacté les représentants de Smith pour un commentaire.

L'Académie compte plus de 9 000 membres votants, composés d'artistes et de cadres du cinéma d'Hollywood.