Gestion du Tourisme : Le ministre Mountaga Diao rencontre les acteurs professionnels du secteur

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Moutaga Diao a reçu en audience ce vendredi 19 avril 2024 les professionnels de ce secteur. Cette rencontre de concertation avec les acteurs du tourisme et de l'artisanat rentre dans le cadre de la gestion du secteur pourvoyeur d'emplois massifs La lélégation des acteurs du tourisme- hôtellerie était conduite par le Président de la FOPITS, Mamadou Racine Sy accompagné de Mamadou Sow Vice- Président FOPITS, par ailleurs PDG Palm Beach Hotel, Aimé Sène PDG Groupe hôtelier Fleur de Lys, Boubacar Sabaly Président du syndicat d'initiative du tourisme region de Thiès, Ibrahima Sarr DG Hôtel Filaos, Issa Barro Président de la fédération nationale des syndicats d'initiative, Awa Guèye Sow Directrice CTA ainsi que le secrétariat général exécutif de la fédération des professionnels composé de Moustapha Kane, Cheikh Gaye et Bocar Toly Ly.





À cette occasion, les Professionnels ont tenu à féliciter le nouveau ministre pour sa nomination et en ont fait de même pour le président de la République suite à sa brillante élection à la tête du Sénégal.



Ainsi, les acteurs du tourisme ont exposé au ministre les diverses contraintes et attentes du secteur avant de marquer leur disponibilité à l'accompagner dans la mise en œuvre des orientations que se fixe le gouvernement en matière de politique touristique. Mountaga Diao a également manifesté de bonnes dispositions à travailler en étroite collaboration avec le secteur privé dans le cadre d'une vision partagée.