Gestion des ressources naturelles : Thierno Alassane Sall mouille Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye et le président Macky Sall.

Lors de la cérémonie de la présentation de son ouvrage à la presse nationale, Thierno Alassane Sall est largement revenu sur la question de l'exploitation des ressources naturelles du pays.







A cet effet, l'auteur du « Protocole de l'Élysée » accuse le président Macky Sall, son frère Aliou Sall et l'ancien ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye d'être tous au cœur du scandale Pétro-Tim.







Selon toujours Thierno Alassane Sall, Pétro-Tim ne devait pas bénéficier d'aucune licence pour l'exploitation du pétrole et gaz Sénégalais. Car estime t-il, « Pétro-Tim n'a ni les moyens techniques, ni les capacités financières pour faire ce travail. Ils ont acquis ces permis pour pouvoir les vendre et spéculer et cela en complicité avec gouvernement de Macky Sall... »