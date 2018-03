Gestion des réclamations, rencontre trimestrielle, place de la Poste : Les doléances des associations de consommateurs à l’ARTP

Les associations de consommateurs en conclave avec l’Agence de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) ont émis un certain nombre de doléances à l’autorité en vue d’une meilleure collaboration entre ces diverses entités. Me Massokhna Kane de « Sos Consommateurs » qui portait leur parole a ainsi demandé un accès des associations de consommateurs à la gestion des réclamations. Mais aussi insisté pour la tenue de rencontre trimestrielle comme avec les opérateurs, « pour faire le point sur l’offre et la qualité des télécommunications ». Pour finir, l’avocat a demandé au Dg de l’ARTP Abdou Karim Sall qu’une plus grande importance soit donnée à la Poste et à ses services. Des souhaits légitimes a dit le DG de l’ARTP évoquant le premier point. Il a par ailleurs indiqué sur le deuxième point qu’il avait lui même l’intention d’initier une rencontre « la voix des consommateurs », où l’ARTP sera en face pour écouter les préoccupations partagées. Sur la dernière doléance, le DG a indiqué avoir par les actions entreprises par l’ARTP, beaucoup contribué au développement de la Poste et redynamiser les activités du secteur postal.