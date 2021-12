Gestion des ordures au Sénégal : Quand le président dit merci à Mass Thiam.

Satisfait de la gestion des ordures au Sénégal, le président de la République dit merci au directeur général de l'Unité de gestion des ordures. Un remerciement qu'il a fait à l'occasion de la relance des activités du cleaning day entamées ce samedi 04 décembre 2021.



"Je ne peux finir mon propos sans rendre un hommage bien mérité et particulier d'abord au ministre Abdoulaye Saydou Sow et précisément au directeur de l'Ucg. Mass Thiam a révolutionné la perception de la gestion des ordures. Aujourd'hui on sait que l'Ucg est un outil essentiel pour le cadre de vie au Sénégal", conclut le président de la République.