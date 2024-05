Gestion des inondations : “Nous allons auditer les 717 milliards que l'État dit avoir investis dans la gestion"(Ousmane SONKO)

Ousmane Sonko s'est exprimé lors du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations à Diamniadio, sur les fonds alloués par le précédent régime dans le cadre de cette lute.



Selon lui, "Il y a certes de fortes pluies dans quelques zones du pays, mais il y a une indiscipline notoire d'une partie de la population, mais aussi de certains agents de l'État dans la prise en charge des inondations. Mais ça va changer", a dit le chef du Gouvernement



Ainsi, ajoutera-t-il "On sera très regardant sur ce que fait chacun à chaque niveau. Et nous allons injecter les ressources nécessaires pour trouver des solutions à ces questions. Trouver des moyens suppose que ce soit déployé là où il faut. Il y a beaucoup d'argent investi dans les inondations. Nous allons auditer les 717 milliards que l'État dit avoir investis dans la gestion".