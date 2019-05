Gestion des Navétanes : Une nouvelle structure portée sur les fonts baptismaux

Une synergie de personnes ressources et intellectuels issus de divers milieux, a créé aujourd'hui l’Organisation nationale de gestion d'activités de masse (ONGAM), réunissant dirigeants sportifs, afin de mieux cerner les causes du mouvement Navétanes. Cette nouvelle structure, dirigée par le président Ousmane Iyane Thiam, doit permettre une meilleure coordination des activités de vacances pour les jeunes. Elle a pour objectif de produire des événements à la fois culturels et sportifs...