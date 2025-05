Gestion des Fonds-Covid : L'ancien ministre Moustapha Diop placé sous mandat de dépôt pour un montant de 931 millions de francs CFA

À l'issue de ses investigations, la commission de la Haute Cour de Justice a statué : des présomptions de détournement présumé de deniers publics pèsent sur l'ancien ministre Moustapha Diop. L'ex-ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries a été placé sous mandat de dépôt.



Moustapha Diop est poursuivi à la base pour une gestion impliquant des masques : 6 millions 250 mille masques auraient été déclarés et achetés. Cependant, seulement 3 millions 922 mille 500 masques auraient été distribués aux structures, soit un écart de 2 millions 327 500 masques. Cet écart équivaut à la somme de 931 millions de francs CFA, étant donné qu'un masque était acheté à 400 F CFA.



Ainsi, avec ce "gap" d'un lot de masques d'une valeur de 930 millions de FCFA qui a été révélé, et en plus de la violation des règles de la comptabilité (conformément à l'article 104 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui exige un paiement par chèque ou par virement), l'ex-ministre Moustapha Diop va donc passer sa première nuit en prison.



En effet, l'ex-ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries a refusé de consigner la somme pour laquelle il est poursuivi pour détournement de deniers publics, considérant qu'il n'a rien à se reprocher.