Gestion de la pandémie du Covid-19 : Le président Macky Sall s'adresse à la nation mardi. 

Le président de la république Macky Sall s'adressera à la nation sénégalaise ce mardi 12 Mai 2018 à 20h apprend t-on de sources concordantes.







Le chef de l'État se prononcera sur la situation de la pandémie du Covid-19 au Sénégal, sa propagation qui inquiète de plus en plus avec l'augmentation du nombre de décès et la gestion.







Ce discours intervient dans contexte marqué par de vives contestations par rapport à la gestion de la pandémie du coronavirus et du fonds force Covid-19, jusque-là critiqué par une frange de la population, les activistes notamment...