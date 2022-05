Gestion de l’AIBD : l’intersyndicale alerte sur les difficultés et menace de plomber le secteur de l’aviation.

L’intersyndicale des Travailleurs de l’Aviation Civile et du Secteur des Transports Aériens qui regroupe douze (12) organisations syndicales, est montée au créneau pour alerter sur les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar.



En point de presse, ce 16 mai, les travailleurs ont dénoncé la transparence dans le partage d’informations mise à mal par des manœuvres douteuses et rétention de comptes rendus de réunion.



Sur l’habitat social, l’intersyndicale a réaffirmé avec force ses attentes sur la matérialisation et sans délais de la directive présidentielle pour l’attribution des parcelles du pôle de Daga Kholpa.



Concernant les conditions de travail, les revendications sont plus orientées sur le manque de diligence s’agissant de la mise en œuvre de mesure d’accompagnement pour la formation, le transport, la restauration, l’organisation des vacations et des temps de repos.



L’intersyndicale fustige, par ailleurs, l’immobilisme entretenu s’agissant de la mise en œuvre des accords relatifs à l’octroi de 5% de part aux travailleurs des services opérationnels de l’aéroport sur les 34% que détient l’État dans la société de gestion de LAS SA. L’organisation a, également, plaidé pour une revue de l’indemnité de sécurité aérienne complémentaire.



Dans une posture d’alerte, les travailleurs comptent tenir une assemblée générale dans les prochains jours et confient ne pas écarter le dépôt d’un préavis de grève si leurs doléances ne sont pas prises en compte par les autorités étatiques. Ils menacent d’ailleurs de plomber le secteur des transports aériens si les points de revendication exposés ne trouvent pas un écho favorable auprès de la tutelle.