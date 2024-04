Gestion chaotique au sein de Dakar Dem Dikk: Les travailleurs livrent leur part de vérité

En conférence de presse ce dimanche, les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont voulu mettre les pendules à l’heure concernant ces sorties récurrentes d’un tiers qui en veut au directeur général actuel de la société, Ousmane Sylla. Boubacar Fall, délégué du personnel des travailleurs de Dakar Dem Dikk considère qu’il s’agit « d’une tentative malhonnête de perturber la paix sociale et de saper l'espoir instauré par Ousmane Sylla ». En effet, ces travailleurs regroupés autour d’un collectif, informent qu’il s’agit d’un groupuscule prétendant parler au nom de tous les travailleurs alors qu'ils étaient curieusement absents lors des irrégularités de recrutement et des mauvaises gestions des directeurs généraux précédemment à la tête de la société nationale.







Il suffit particulièrement, selon les travailleurs qui ont fait face à la presse aujourd’hui, de se concentrer sur les urgences pour contribuer à la bonne marche de la société sous le directeur général Ousmane Sylla. C’est entre autres, autour des enjeux, liés à la migration à la fonction publique, la fusion du Brt et Dakar Dem Dikk en une société nationale de transport en commun (SNTC), le relèvement du plateau technique, la promotion des anciens que les efforts doivent être consentis.







Dans la même veine, l'accomplissement des projets de la DTII. (interconnexion des régions), avec une couverture de l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre de l'accord d'entreprise , l'acquisition des 1400 bus Iveco du projet initial, la restructuration et la reconversion des agents en somme une entreprise performante viable et pérenne. « Malgré un discours nihiliste et égocentrique, il est difficile de nier les améliorations apportées depuis l'arrivée du directeur général monsieur Ousmane Sylla. Les progrès réalisés sous sa direction sont manifestes, notamment dans la connectivité régionale et l'amélioration du services transport, la dématérialisation du service par la mise en place des plateformes digitales etc..., la diminution nette des charges et l'augmentation considérable des recettes etc. des actions déjà posées et en phase avec les projets de Pastef en terme de transport public de masse » a reconnu le porte-parole du jour rappelant qu’Ousmane Sylla et les travailleurs ont apporté « un nouvel espoir à Dakar Dem Dikk en plaçant l'humain au cœur de sa gestion ».







C’est fort de ces considérations que ces travailleurs appellent au sens de la responsabilité et à la vision à long terme de tous les acteurs impliqués, y compris les syndicats et les décideurs. Plutôt que de chercher à exercer une influence malsaine pour des intérêts personnels ou politiques, Boubacar Fall et ses camarades invitent à mettre de côté les différences et de travailler ensemble pour le bien commun.