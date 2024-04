Généralisation du système de pointage au Sénégal : Une « vraie fausse » solution pour l’administration ?

Toutefois, le pointage n’est pas la panacée à tous les problèmes dont souffre l’administration sénégalaise. Si le taux d’emploi fictif est encore très élevé et le manque de productivité parfois réel, c’est parce que le mal est assez profond (Sénégalais dafa meun tarder (les sénégalais ne sont pas ponctuels) et que les mesures d’accompagnement ne sont pas toujours prises pour assurer l’effectivité du contrôle. Le fait de se pointer au travail à l’heure ne garantit pas ipso facto un travail bien fait et dans les délais impartis. La problématique est bien plus complexe, et cette première mesure ne serait donc qu'un premier pas vers ce processus de modernisation et de redynamisation du service public sénégalais, qui se veut plus transparent, de proximité et digitalisé, comme le souhaite le président Bassirou Diomaye Faye.

Revenant à la disponibilité du matériel, il est évident que toutes les structures ne disposent pas du matériel nécessaire pour l'application stricte du contrôle du personnel par le système de pointage. Si une phase test a déjà été lancée dans certaines structures médicales, notamment à l'hôpital Albert Royer de Dakar, à l'échelle nationale, il y a un faible déploiement du dispositif technique même si rien n’est encore complètement effectif bien entendu.

En tout état de cause, si l'État du Sénégal décidait de mener à bien ce système de pointage, il serait dans l'obligation de débloquer des fonds conséquents pour l'acquisition de matériel technologique et la formation du personnel sans oublier la maintenance, à la mise à jour du logiciel et au remplacement des équipements défectueux. Ces dépenses supplémentaires interviendraient dans un contexte socio-politique assez tendu, marqué par la vie chère. Une vie chère dont le président a promis une atténuation avec des mesures concrètes attendues dans les meilleurs délais afin de soulager les populations sénégalaises. Si tel est réellement la volonté de l'État, est-ce actuellement pertinent de se lancer dans un système de pointage généralisé ?

Par ailleurs, d'un point de vue légal, il existe aussi des limites juridiques à ce système. Il est bon de savoir que certains pays ont des réglementations strictes en matière de suivi du temps de travail des employés et de paiement des heures supplémentaires. Qu'en est-il au Sénégal ? Il existe une loi relative à la protection des données personnelles régie par la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008. Cette loi vise essentiellement à protéger les droits fondamentaux des individus en réglementant la collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles.

« Article Premier. La présente loi a pour objet de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d'être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel. Elle garantit que tout traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques; elle prend également en compte les prérogatives de l'Etat, les droits des collectivités locales, les intérêts des entreprises et de la société civile. Elle veille à ce que les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée. »

« Article 2. Sont soumis à la présente loi : 1) Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé… » Ici la question même de la légalité dudit procédé se pose de manière légitime. Néanmoins, un système de pointage adéquat peut aider les entreprises à se conformer à ces réglementations et à éviter les amendes et les litiges juridiques qui pourraient en découler.

La conséquence directe de ces éléments juridiques soulignés ci-dessus est qu'il peut également y avoir une sorte de réticence du personnel à se conformer à ce système qui est obligatoire dans de nombreuses banques, centres d'appel et autres entreprises. Certains employés peuvent se sentir surveillés ou contrôlés par le système de pointage, ce qui peut entraîner une résistance ou une méfiance à son égard. Cela peut potentiellement affecter la motivation et la satisfaction des employés, voire créer des tensions entre la direction et le personnel, entraînant une baisse de productivité et un impact sur le fonctionnement interne des structures étatiques.

Enfin, les systèmes de pointage électroniques peuvent être sujets à des pannes techniques, telles que des pannes de courant, des problèmes de connectivité ou des défaillances matérielles. Cela peut entraîner des retards dans l'enregistrement des heures de travail et potentiellement perturber la planification et la gestion du temps. Il est essentiel pour l'État du Sénégal de prendre en compte ces inconvénients potentiels et de mettre en place des mesures appropriées pour atténuer les problèmes éventuels et garantir que le système de pointage qui pourrait être généralisé soit utilisé de manière équitable et efficace.