Général Martin Faye, Haut Comgen : Portrait du remplaçant du général Moussa Fall

Promu d’abord général de Division, le général Martin Faye a été nommé Haut commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général de corps d’armée Moussa Fall. Étant Haut Comgen en second du général Moussa Fall, le désormais patron de la gendarmerie a connu un brillant parcours durant ses 35 ans dans les rangs.



Le général est passé par l’école nationale des officiers de l’armée (Enoa) en 1990 pour intégrer les armées.



Diplômé de l’école de guerre du Cameroun, il a été promu général le 02 mars 2021. Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu’il a été à la tête du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), le corps d’élite de la gendarmerie nationale, durant six bonnes années.



Sa première mission à l’étranger s’était déroulée en Guinée Bissau. Une mission dénommée opération Gabou pour la restauration de la République contre la force montante du Chef de guerre Ansoumana Mané en 1998.





Il a été pour les missions des nations unies, chef des opérations de la composante Police de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MUNUSCO) deux ans.



La discipline et la rigueur militaire en bandoulière, il est reconnu par ses pairs pour sa grande humilité, son professionnalisme et ses compétences interpersonnelles. Martin Faye est décrit comme un leader efficace et respecté.