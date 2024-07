Général El Hadji Niang, CEMAIR : « Des radars performants scrutent le ciel jours et nuits pour détecter et suivre tous les mouvements d’aéronefs »

La fête patronale de l'Armée de l'air, édition 2024 a été l’occasion saisie par le chef d’état-major de l’armée de l’air pour faire le bilan des actions civilo-militaires mises en œuvre. Le général de brigade souligne que l’armée de l’air met à la disposition de l’aviation civile des lignes gratuitement pour desservir les régions périphériques. Elle a mis selon le CEMAIR ses connaissances et savoir-faire pour soutenir les ambitieux projets de faire du Sénégal un pays d’aviation. Elle est un vecteur de formation aux jeunes. L’école de l’armée de l'air forme depuis 2022 les pilotes et les techniciens en maintenance aéronautique de la compagnie nationale Air Sénégal.







Fort d’un armement de pointe de dernière génération, le général rassure les autorités politiques, coutumières, religieuses et citoyens du niveau de sécurité extrême du Sénégal. Sans entrer dans les détails en donnant tout le dispositif, il informe qu’« investie de la noble mission de défense de l’intégrité de l’espace aérien national, l’armée de l’air poursuit le renforcement de ses capacités opérationnelles à tous les échelons avec agilité et responsabilité. Notre espace aérien est devenu plus sûr et mieux protégé. Des radars performants scrutent le ciel jours et nuits pour détecter et suivre tous les mouvements d’aéronefs dans notre espace aérien national » , renseigne le général.







Dans la présentation de la force de réaction et d’action de l’armée de l’air, le général ajoute que ce dispositif crucial de la prévention des intrusions des activités aériennes suspectes sera complété par l’acquisition d’avions de chasse à réaction capables de réagir sur tout le spectre de la défense aérienne. Les capacités de projection et d’appui ont connu une amélioration significative avec une acquisition d’hélicoptères de type MI 17 en novembre 2023 qui vient renforcer la flotte des hélicoptères de manœuvre.







L'édition 2024 de la fête anniversaire de l'Armée de l'air a été célébrée ce mercredi 03 juillet 2024 à la Base aérienne capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam. Le thème de cette année porte sur : « La coopération civilo-militaire : levier de développement ».







Ainsi, il note que « l’armée de l’air s’évertue à préserver les ressources vitales de la nation. Elle reste un acteur clé dans la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire de l’Etat du Sénégal et améliore significativement la lutte contre l’émigration clandestine… » précise le CEMAIR. « En un an, plus de 150 heures de vols ont été effectuées au profit de la patrouille maritime, d’évacuation sanitaire et des missions au profit d’organismes gouvernementaux ou privés au Sénégal et à l’étranger » conclut-il.