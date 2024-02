Gazés par les FDS : Le maire de Yoff dénonce une forfaiture qui entrave nos droits de battre campagne

C’est sur son compte X que le maire de la commune de Yoff a déversé sa colère sur les forces de l’ordre. La cause, la coalition Khalifa Président a été copieusement gazée hier à Yoff.



« Perpétuant la dynamique victorieuse du Président Khalifa Ababacar Sall, nous avons entamé ce jour des visites de proximité non sonorisées à Yoff. Ce fut le moment choisi par les forces de défense et de sécurité pour nous gazer devant mon domicile, contrairement aux libertés accordées aux autres coalitions », dénonce ce responsable de Taxawu Sénégal à Yoff.







Après avoir dénoncé cet acte des forces de l’ordre, il estime que « cette forfaiture entrave nos droits de battre campagne » fait-il savoir.



Et pour justifier cette dénonciation, ils ont battu campagne « conformément aux annulations du conseil constitutionnel des décrets abrogeant la convocation du corps électoral et de la nullité de la loi prise par le pouvoir législatif visant à reporter la présidentielle » fait-il savoir.