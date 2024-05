Gaza et Iran : l’ambassadeur d’Israël au Sénégal accuse Téhéran de déstabiliser la région avec ses milices

« Depuis 1979, l’Iran mène une politique d’expansionnisme radicale et de déstabilisation de notre région! » Tels sont les propos de l’ambassadeur d’Israël au Sénégal.





Invité de l’émission « Un Pays, son ambassadeur », Son excellence Ben Bourgel accuse l’Iran d’avoir une politique de déstabilisation de la région. « Il a créé des milices et des facteurs de déstabilisation dans notre région. La milice du Hezbollah au Liban expose notre pays à plus de 150.000 missiles et roquettes. En Irak, des milices chiites sont à la solde de l’Iran qui déstabilisent le pays ».





Il a aussi évoqué la guerre à Gaza et Rafât. Selon le diplomate, les deux objectifs que compte atteindre Israël, c’est de faire libérer les détenus Israéliens entre les mains du Hamas et mettre hors d'état de nuire cette organisation…