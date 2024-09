Garde à vue prolongée de Lat Diop : vers une hypothétique confrontation avec le patron de 1XBet Sénégal, une société interdite dans plusieurs pays du monde.

Suite et pas fin dans l'affaire de corruption portant sur 5 milliards de FCfa entre le patron de 1XBet Sénégal, Mouhamed Dieng et l'ancien directeur général de la Lonase, Lat Diop. Une affaire initiée par le Pool judiciaire financier (PJF) pour les faits de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics. Dakaractu avait annoncé, ce dimanche, que dans cette affaire présumée de corruption, il y a forcément un corrupteur et un corrompu, et la législation sénégalaise (le Code pénal sénégalais distingue ainsi la corruption active qui est le fait du corrupteur (articles 159 à 163), et la corruption passive, dite concussion, qui est le fait du corrompu (art. 156 à 158).) prévoit des sanctions dans tous les cas. Sur ce, une confrontation était annoncée, sauf que le corrupteur dans cette affaire présumée était hors du Sénégal. Le journal L'Observateur renseigne que Mouhamed Dieng est annoncé à Dakar dans les 48 heures. Toutefois, Dakaractu semble peu convaincu de la présence à la DIC de Mouhamed Dieng. Le doute plane sur cette probable confrontation entre le présumé corrupteur et le présumé corrompu.



Revenant sur la société 1XBet Sénégal dirigée par l'accusateur de l'ancien ministre des Sports, il semble que la Société ne jouit pas d'une bonne moralité. Le site Web 1XBet, dont le grand patron a fait sa rencontre avec Mouhamed Dieng en Russie, a été bloqué dans ce pays, en Ukraine et dans plusieurs autres pays, notamment les USA, le Royaume-Uni et l'Espagne. Elle est fondée en 2007 et enregistrée à Chypre. La société de jeux en ligne 1XBet, agréée par Curaçao eGaming Licence, n'est pas autorisée à mener des activités de jeux d'argent en Russie par le service fédéral des impôts de la Russie. Néanmoins, l'entreprise a changé ses orientations et s'est dirigée vers l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Inde.



Au Maroc, le magazine Telquel.ma avait fait en janvier 2023 une enquête sur le business illégal des paris sportifs qui s’exerce en toute impunité dans le pays.



En Égypte, l'application des paris en ligne aurait disparu de Google Play et AppStore sans une annonce officielle. Jugés extrêmement dangereux, les paris en ligne auraient entraîné des répercussions notables sur la santé et la situation sociale des joueurs ainsi que de leurs proches.



En Côte d'Ivoire, la licence de 1xBet a été suspendue, il y a quelques mois (mars) avant que Lonaci ne lève la suspension.



Au Sénégal, les paris sportifs en ligne sont devenus plus qu'une menace pour la jeunesse qui devient de plus en plus accroc. Seulement, la Lonase a autorisé ce business illégal qui fait plus de dégâts que l'on en croit. Toutes les couches de la société jouent aux paris en ligne, y compris les femmes et les mineurs, ce qui serait devenu addictif.