Garde à vue de Moustapha Diakhaté : « On va finir par créer un vrai malaise démocratique! » (Alioune Tine)

La nouvelle arrestation de l’ancien président du groupe parlementaire BBY n’arrête pas de susciter l’indignation chez nombre d’acteurs politiques et de la société civile.



Ainsi, l’ancien président de la Raddho et fondateur de AfrikaJom center, à travers un post sur X, exprime ses vives préoccupations. « À force de convoquer des opposants politiques, des activistes ou des journalistes à la DIC ou à la Cybercriminalité pour poser ce genre de question, on finira par créer un vrai malaise démocratique, en créant des détenus politiques arrêtés et emprisonnés pour avoirexprimé leurs opinions », se désole Alioune Tine qui considère que c’est un malaise parce que « ça ne change rien du passé. » De plus, Alioune Tine pense que « la prison finira par fabriquer des héros politiques : le passage obligé pour gagner plus de valeur, de considération et de reconnaissance sociale. »







Le membre de la société civile appelle à la libération de Moustapha Diakhaté. « Il faut libérer Moustapha Diakhaté et le laisser s'exprimer sur la situation politique comme il le ressent en tant qu'opposant au régime. Sa fonction est de critiquer, de déprécier ceux qui gouvernent avec le lexique qui lui convient, puisqu'il s'agit d'analyse lexicale à la DIC », plaide t-il.