Gandiaye: Les élèves saccagent la mairie et blessent 3 gendarmes

Le bilan de la marche de ce matin des élèves de Gandiaye, Thiomby et de Ngothie, a été très lourd. En effet, il fait état de trois blessés du côté des gendarmes de la commune de Gandiaye, du saccage des locaux de la mairie de Gandiaye et du blocage de la circulation pendant des heures avec des pneus brûlés sur la route nationale numéro 1.



Très remontés contre la récurrence des grèves, les potaches ont investi tôt ce matin les grandes artères pour crier leur ras-le-bol. Interpellés, les gendarmes qui ont tenté de les raisonner, en sont sortis avec des blessures à la suite de jets de projectiles et de cailloux des deux côtés. Au total, trois gendarmes on été blessés par les frondeurs.



Prenant d'assaut la mairie de Gandiaye, les potaches ont aussi procédé au saccage des locaux de la municipalité de ladite commune en cassant les vitres.



Nous y reviendrons...