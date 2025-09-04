Gamou Tivaouane : Jean-Baptiste Tine au Khalife des Tidianes : « Le président de la République est très sensible aux préoccupations de cette ville sainte »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a transmis le message du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de la cérémonie officielle du Gamou à Tivaouane. À la tête de la délégation ministérielle, il a réaffirmé les salutations de l'État au Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour.



« Nous lui transmettons le cœur et les prières du chef de l’État. Nous sommes également honorés d'assister à cette cérémonie, en pensant aux enseignements de Maodo Malick Sy, qui était très attaché à l'enseignement et, de manière générale, à la connaissance. Le président attend beaucoup de la famille d'Elhadj Malick », a déclaré le ministre de l’Intérieur.



Il a ajouté que « l’État a fourni beaucoup d’efforts pour la réussite de ce Gamou et s'est montré particulièrement attentif aux préoccupations des populations de la ville sainte. Nos pensées vont aux victimes des inondations et nous réaffirmons que le président de la République est très sensible et attentif aux difficultés qu’elles traversent ».