Gamou Tivaouane 2021 : Le legs spirituel Tidiane proposé comme remède face maux qui gangrènent la société

Tout comme l'année dernière, le gamou de Tivaouane sera encore célébré cette année à domicile, conformément aux directives du Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour.



À cet effet, une série d'activités est prévue à travers des panels présentiels et webinaires pour une meilleure animation de l'événement. Le thème central du gamou de cette année est intitulé : "Viatique pour le 21ème siècle, El hadji Malick Sy entre spiritualité agissante et construction sociale".



Un thème plus que d'actualité de l'avis de Serigne Abdoul Hamid Sy, coordinateur de la cellule de Zawya Tidjanya de Tivaouane. "C'est un thème qui nous a été inspiré par le le contexte mondial. Un contexte marqué par beaucoup de violence, des foyers de conflits et beaucoup d'amalgame par rapport à la religion musulmane, mais aussi par rapport à beaucoup d'interpellations sur l'avenir de l'humanité.



Un avenir sombre mais qui ne nous inspire pas de ne pas garder l'espoir par rapport au legs spirituel que nous avons tiré de la Tidjanya qui s'impose comme remède face à tous ces maux", a confié Serigne Abdoul Hamid Sy...