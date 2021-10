Gamou Médina Baye / Cheikh Mahi Ibrahim Niass à la classe politique : « Opposition comme pouvoir, le peuple n’écoute que celui aux actions et au discours utiles… »

À la veille de la nuit tant attendue par la communauté Niassène, le Khalife Serigne Mahi Ibrahim Niass a reçu ce dimanche la visite du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, dépêché par le chef de l’État. C’est aux environs de 20h que la cérémonie officielle a démarré dans la ville sainte de Médina Baye.



Plusieurs autorités locales étaient présentes au moment où le porte-parole de la famille annonçait le message du Khalife qui sera essentiellement destiné aux hommes politiques. Cheikh Mahi Niass de sermonner : « Nous ne manquons pas de foi, encore moins de gens capables de conceptualiser des projets et de bien les exécuter. Il faut juste cultiver la paix et instaurer le dialogue entre nous. » Cette invite à la concorde et à la concertation est, selon le fils du vénéré Cheikh Al Islam, « ce qui pourrait sortir le pays de son blocage et le faire émerger. »



Toutefois, Cheikh Mahi Ibrahim Niass reconnaît que certains jeunes sont en train d’avoir conscience des enjeux économiques et sociaux du pays mais également salue l’initiative du gouvernement qui commence à poser des actes en vue de provoquer des lueurs d’espoir pour la jeunesse.