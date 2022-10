Gamou Médina Baye 2022 : 700 éléments de la police et de l'Asp seront déployés dans la cité religieuse (commissaire central).

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens, la police a annoncé avoir pris des dispositions sécuritaires qui sont d'ailleurs en train d'être déroulées depuis le mois de septembre.



Lors de son face-à-face avec la presse, le commissaire central de Kaolack, Aliou Ba, a informé que "depuis le 27 septembre, un poste de police avancé a été mis en place au niveau de l'esplanade de la grande mosquée à travers un dispositif de 30 éléments du GMI et 15 éléments du corps urbain.



Au total, un renfort de 500 éléments du groupement mobile d'intervention et 150 éléments du corps urbain seront déployés à Kaolack. Une cinquantaine d'Asp seront également mis à contribution durant le Maouloud.



Une salle de vidéo surveillance est également mise à disposition à travers un poste de commandant opérationnel logé dans les locaux du commissariat central...