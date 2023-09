Gamou 2023 : Abdouaye Ndiaye Ngalgou offre deux billets pour la Mecque à Oustaz Pape Hanne et Modou Fall et souhaite un bon Gamou aux talibés

Dans le cadre de la célébration du Gamou à Tivaouane, le leader de "And Défar"/BBY Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a reçu plusieurs fidèles venus célébrer cette fête musulmane. Oustaz Modou Fall et Oustaz Pape Hanne ont fait des témoignages sur la dimension d'Abdoulaye Ndiaye Ngalgou et ses nombreuses œuvres de bienfaisance qui font de lui un homme social hors pair. Prenant la parole, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a magnifié cette appréciation venant des deux Oustaz. Il a prié pour la paix et la stabilité du pays, notamment pour un bon Gamou 2023.

À rappeler qu'Abdoulaye Ndiaye Nalgou a offert deux billets pour le pèlerinage à la Mecque aux deux Oustaz...