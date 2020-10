Gamou 2020 : Le ministère de la fonction publique et la mairie de Kaolack apportent leurs contributions par l'entremise de Mariama Sarr.

Le ministère de la fonction publique avec à sa tête Mariama Sarr, a apporté sa participation à l'organisation du Mawlid à Kaolack.



En effet, plus de 835 packs d'eau, des flacons de gel, des masques etc, ont été distribués au niveau des différents foyers religieux de Kaolack dont Médina Baye.



De son côté, la mairie de Kaolack n'a pas été en reste. L'institution a entre autres dégagé une somme de 10 millions de nos francs pour l'achat de bœufs pour les familles religieuses et distribué des enveloppes financières conséquentes.



Dans la même veine, Madame Mariama Sarr a, sur fonds propres, joué sa partition en terme de masques, de gel, de boissons, de tonnes de riz et d'enveloppes financières destinés aux guides religieux et aux talibés...