Gambie : son recours rejeté par la Cour suprême, l’opposant Ousainou Darboe dit n'avoir rien perdu…

Dénonçant une fraude électorale à grande échelle, l’un des candidats malheureux à la présidentielle gambienne du 4 décembre dernier remportée, selon la Commission électorale indépendante, par Adama Barrow avec 53% des suffrages, Ousainou Darboe avait déposé un recours devant la Cour suprême. L’avocat de 73 ans qui a été membre du premier gouvernement de Barrow a été débouté ce mardi 28 décembre.



La plus haute juridiction du pays juge que l’opposant n’a pas respecté les règles de dépôt en matière de recours électoral. Ousainou Darboe devra verser 100 000 dalasis au président Barrow. Sa réaction ne s’est pas fait attendre.



Dans une déclaration parvenue à Dakaractu, l’ancien vice-président de la Gambie ne s’avoue pas vaincu. « Nous n’avons rien perdu parce que le recours n’a pas été rejeté sur la base du mérite, mais d’un simple fait technique », a réagi Darboe.



Le Parti démocratique unifié (UDP) n’aurait pas respecté la règle 11 qui dispose que lors d’un recours électoral, le requérant doit fournir un avis de présentation du recours et de la nature de la garantie proposée, accompagné d’une copie du recours. Selon le site fatunetwork.com visité à Dakaractu, cet avis doit être signifié par le contestataire au défendeur dans les cinq jours suivant la présentation, à l’exclusion du jour de la présentation.



Malgré le rejet de son recours, Ousainou Darboe dit être fier de ce qu’il fait et promet de poursuivre son action « pour le pays ». Un discours qui en dit long sur la volonté de ce vétéran de continuer un rôle dans la vie politique gambienne.