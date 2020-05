GROSSE BAGARRE À TOUBA / Pistolet, coupe-coupe, couteaux dégainés par les transporteurs pour "discuter" autour de 15,7 millions.

C'est juste le fruit du hasard si l'irréparable n'a pas été commis ce mardi 19 mai 2020 au niveau de la nouvelle gare routière de Touba. Des transporteurs et chauffeurs se sont affrontés véhémentement autour d'une somme d'argent estimée à 15,7 millions francs qui représentent le montant de la caisse du Regroupement des Chauffeurs et Transporteurs de Touba dirigée par Idy Kâ. Un pistolet a été brandi, des coupe-coupe agités et parfois sous une pluie de pierres.





En effet, confrontés à de réelles difficultés financières bouleversant carrément leur quotidien allant jusqu'à envoyer certains d'entre eux mendier le long du tronçon Mbacké-Touba, des transporteurs et des chauffeurs étaient venus demander au Président du Regroupement de dégager la somme qui dormait dans la caisse et d'aider ceux qui en ont besoin, impactés qu'ils sont par l'état d'urgence et le couvre-feu.



Modou Mbaye, Mame Cheikh Diop, Mor Talla Gaye et camarades seront vite déboutés. Ils feront face au niet catégorique de Idy Kâ qui estime que cette rebellion est le fruit de la colère du groupe dissident battu lors des dernières élections qui l'ont porté à la tête de la structure. Une accusation renchérie par Abdou Aziz Touré qui se plaint d'avoir été mordu et de s'être retrouvé avec les vitres de son véhicule cassées.



Interrogé au téléphone par Dakaractu-Touba, Mame Cheikh Diop (qui appartient à l'autre camp) dira avoir été victime, lui et les membres de la délégation, d'une furie de Idy Kâ qui, dit-il, a donné à son fils un pistolet et actionné ses ouailles à démarrer les affrontements. "Ils ont sorti des coupe-coupe, un pistolet, des couteaux et nous ont attaqués. Mor Talla Gaye, un de nos camarades, s'est retourné avec la tête cassée. Moi-même, j'ai été attaqué par Abdou Aziz Touré qui m'a frappé avec une machette".



Le Président du Regroupement des Chauffeurs et Transporteurs manifestera sa ferme volonté d'aller déposer une plainte contre ceux qui étaient ses détracteurs pour violences et diffamation.