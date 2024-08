GREVE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: Le Réseaux des Èlus Locaux du Sénégal (REELS) appelle au dialogue

Le Réseau des Élus Locoaux du Sénégal (REELS ) sort de son silence suite à la dernière sortie du ministre des collectivités territoriales,de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire Moussa Balla Fofana , sur la grève des travailleurs des collectectivités territoriales qui s'éternise.



En effet, dans un communiqué parcouru par Dakaractu, ladite organisation née au lendemain des dernières elections locales, rappelle á la tutelle la sacralité du principe de la continuité du service public dont les communes et les départements sont investis.



Toujours selon le texte le Réseau des Èlus Locaux du Sénégal (REELS) voudrait aussi rappeler qu’il milite en faveur de la revalorisation du traitement des travailleurs des collectivités territoriales motif de leur grève, lit-on dans le texte.



Militant en faveur de la conciliation permanente entre le principe du droit de grève et le principe de la continuité du service public et une gouvernance concertée, le REELS demande au ministre des collectivités territoriales d’ouvrir un dialogue multi-acteurs sur la fonction publique locale, le protocole d’accord sur la revalorisation des salaires, la circulaire du 24 février 2023 et la grève des travailleurs des collectivités territoriales.



Cependant le REELS invite les travailleurs des collectivités territoriales à suspendre leur mot d’ordre de grève afin de permettre aux nouvelles autorités d’ouvrir des concertations multi-acteurs pour trouver une reponse au mouvement d’humeur dans le secteur des collectivités territoriales.



Enfin, le REELS se propose comme médiateur entre le ministre des collectivités territoriales, les exécutifs locaux et les travailleurs des collectivités territoriales en grève pour une solution défintive à la crise.



Falil Gadio