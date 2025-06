GMS et Ismaïla Diallo : Quand le « déballage parlementaire » s’invite sur les réseaux sociaux

Les deux députés de la majorité parlementaire n’ont pas laissé les internautes sans voix. Même les militants de Pastef n’ont pas manqué d’exprimer leur désarroi face aux réactions des deux députés qui d’ailleurs, se connaissent bien dans le parti Pastef mais aussi dans leur parcours parlementaire depuis la 14e législature. Mais ce jeudi, Guy Marius Sagna a suscité une vague de réactions des militants et par ricochet, du vice-président, Ismaïla Diallo.







Guy Marius Sagna estime que la représentation nationale majoritairement composée de députés de Pastef doit « rompre avec des pratiques d'un autre âge non conformes à l'exigence de rationaliser les dépenses de l’État ». Il énuméra une série de préoccupations dont il faudra se débarrasser : « la distribution de Sukëru koor à l'Assemblée nationale aux députés, le montant de l'appui financier aux groupes parlementaires par l'Assemblée nationale sans pièces justificatives ni compte rendu fait aux membres du groupe parlementaire de Pastef, la distribution aux députés de billets de pèlerinage à des lieux saints etc… » Selon GMS, ces pratiques n’honorent pas le parti au pouvoir qui les a combattus.



‎Guy Marius Sagna déplore également la non consultation des députés par l'Assemblée nationale sur des questions importantes dont la problématique de l'achat ou non de voitures aux députés. Mais aussi, les retards importants de l'Assemblée nationale et de sa Commission comptabilité et contrôle dont il est membre et qui n'ont présenté ni rapport annuel 2024, ni rapport du dernier trimestre de 2024, ni rapport du premier trimestre de 2025.



Selon Ismaïla Diallo qui est le premier à réagir aux affirmations de son collègue, « rien ne surprend de lui » : « Guy Marius Sagna a son propre agenda et ce n’est pas un secret… », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « rien n’est voilé qui ne serait dévoilé un jour. Guy n’est pas celui qu’il prétend être. Demain fera jour! »







D'ailleurs, dans une réponse plus détaillée, le vice président de l’assemblée nationale déballe : « Quand le député Guy Marius Sagna nous parle de rupture et d’orthodoxie budgétaire, il serait honnête qu’il commence par balayer devant sa propre porte. Double prise en charge : un non-dit gênant M. Sagna est membre du Parlement de la CEDEAO. Il perçoit, à ce titre, des indemnités journalières conséquentes, prises en charge par l’institution communautaire… tout en continuant à bénéficier du soutien logistique et financier de l’Assemblée nationale du Sénégal. Voilà une rupture à géométrie variable dont il peine à nous expliquer la logique. Peut-il nous indiquer le montant mensuel des indemnités qu’il perçoit de la CEDEAO ? La transparence commence par l’exemplarité. Sukëru Koor ou mémoire sélective ? Le député Sagna affirme avoir reçu du Sukëru Koor de son groupe parlementaire. Par qui, exactement ? Pour rappel, ces pratiques clientélistes datent de la 14e législature. Elles ont été bannies par la 15e législature. Confond-il volontairement les périodes ? Ou bien regrette-t-il que les circuits parallèles de distribution aient été asséchés », avance le député.