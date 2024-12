GMS au ministre de la Justice : « Où en êtes-vous avec le dossier de Fulbert Sambou et de Didier Badji ? »

Pour le député de Pastef, Guy Marius Sagna, la lumière doit être faite sur l’affaire de la disparition des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji. Lors du vote du projet de loi portant révision de la Constitution, le parlementaire interpelle Me Ousmane Diagne sur cette question. « Monsieur le ministre de la Justice, où en êtes-vous avec le dossier de Fulbert Sambou et de Didier Badji ? »



Par ailleurs, le député se félicite de la suppression des institutions que sont le HCCT et le CESE qui devra être adoptée par l’Assemblée nationale. « Je vais voter pour la disparition du CESE et du HCCT. C’est l’occasion de s’en féliciter, car l’ancien régime a toujours été pour le partage du butin. Ce qui est inacceptable. Il y a eu trop d’urgences et nous sommes résolument pour la rationalisation des dépenses », s’est réjoui le député Guy Marius Sagna.