GMS: « 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte »

Ce mardi, les députés examinent le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte. Lors de sa prise de parole Guy Marius Sagna est revenu sur le feuilleton de son affectation qu’il considère comme une sanction après avoir alerté sur des supposés scandales dans l’administration sénégalaise.



« J’étais un lanceur d’alerte depuis 2014. J’ai dénoncé des incorrections et incohérences dans l’administration. Actuellement, 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte. Cette loi vient à son heure et nous nous réjouissons que ce soit l’actuel régime qui pose sur la table ce projet de loi », affirme le parlementaire de la majorité de Pastef-Les Patriotes.

