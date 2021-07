GAPPO EN COLÈRE : Arrestation du Président du Collectif pour La Défense des terres de Diourbel

S’il y’a une population on ne peut plus en colère contre l’État du Sénégal, c’est bien celle de Gappo, une localité située à l’entrée de Diourbel sur la nationale 3. Motif : une portion de leurs terres que les autorités auraient choisi d’exproprier. D’ailleurs, celle-ci avait déjà fait déjà l’objet de lotissement par la municipalité de Patar mais vivement contesté par les populations locales .



Par la suite et au fur et à mesure que les contestations sont allées crescendo, un de leurs fils, par ailleurs Président du Collectif de défense des terres de Diourbel, a été arrêté par la gendarmerie. Nous étions à quelques encablures de la Tabaski. Ce dernier est accusé d’avoir construit sur un terrain qui appartient au domaine sans autorisation au mépris des sommations à lui faites.



Ce dernier, dont la maison avait été ravagée par un sévère incendie dira ne rien regretter de son geste. L’Imam Ratib, qui a pris part à la manifestation de protestation, accusera les autorités de les considérer comme des moutons et invitera les habitants de Gappo à s’unir derrière Cheikh Faye. Le procès est prévu mardi...