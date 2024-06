Fraudes présumées au CMS : Trois cadres en garde à vue au commissariat de Guédiawaye

Trois cadres du crédit mutuel du Sénégal (Cms) ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de police de Guédiawaye. Selon nos informations, les nommés S. C ex directeur régional de Saint-Louis, A, G et C. A. S ex Directeur du Réseau CMS devront dans les prochaines heures être déférés au parquet pour être entendus sur une affaire présumée de fraudes qui se serait déroulée entre de hauts cadres bien placés au niveau du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et le CMS. De fausses lettres de garantie du FONGIP à des groupements et industriels avec une complicité de quelques agents du crédit mutuel du Sénégal, notamment dans certaines régions seraient à l’origine du problème . Le préjudice porterait sur près de 350 millions de francs CFA.







Pour rappel, les syndicats ont longtemps alerté sur ces scandales répétés au niveau du Cms mais également le non-respect des statuts qui régissent la marche de l’institution financière.