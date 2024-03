Fraude fiscale : Carlo Ancelotti risque près de 5 ans de prison

Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est confronté à une situation difficile en raison d'accusations de fraude fiscale. Selon le média Revelo, le parquet provincial de Madrid demande une peine de quatre ans et neuf mois de prison à son encontre. L'Italien est soupçonné d'avoir fraudé plus d'un million d'euros auprès du fisc espagnol entre 2014 et 2015, lors de sa première période en tant qu'entraîneur du Real Madrid.

Le ministère public l'accuse de deux infractions liées à la non-déclaration de ses droits à l'image en Espagne. Le procès de Carlo Ancelotti débute ce mercredi. Il convient de noter que Xabi Alonso a été acquitté il y a quelques mois dans une affaire similaire remontant à la même période en 2015.