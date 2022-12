France vs Maroc : Adrien Rabiot et Upamecano absents du onze de départ…

Le milieu de terrain défensif Adrien Rabiot et le défenseur central, Upamecano ne seront pas de la partie ce soir, à l’occasion de la demi-finale opposant la France au Maroc à 19h00 GMT.



Très bon depuis le début de la Coupe du monde, Rabiot est malade depuis hier, "victime d’un coup de froid et malade".



Il en est de même pour l’un des piliers de La défense française, Dayot Upamecano, également malade et probablement forfait pour affronter les marocains.



Ils seront respectivement remplacés par Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté…