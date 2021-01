France : mobilisation des ressortissants sénégalais pour retrouver l'étudiante Diary Sow.

Des sénégalais se sont donnés rendez-vous ce dimanche 10 janvier à la place d'Italie, dans le 13e arrondissement à Paris pour lancer une campagne d'affichage et de distribution de flyers pour retrouver l'étudiante Diary Sow, portée disparue depuis maintenant 6 jours.



Malgré le contexte difficile marqué par la deuxième vague du coronavirus en France, les ressortissants sénégalais, dans le respect des mesures-barrières, ont donné le ton pour que celle qui a été deux fois de suite meilleure élève du Sénégal puisse être retrouvée dans les meilleurs délais.



Selon le président de l'Association des étudiants sénégalais de France contacté par Dakaractu, cette première journée est une réussite en ce sens qu'elle a mobilisé des « centaines » de personnes, parmi lesquelles des non sénégalais. Ce qui semble montrer que retrouver Diary Sow est en passe de devenir une cause internationale.



Dans tous les cas, Khadim Dièye et les siens n'entendent pas baisser les bras. À l'en croire, suite à la mobilisation d'aujourd'hui, un comité de suivi sera mis sur pied pour réfléchir sur les prochaines activités à mener...