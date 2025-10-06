France : la dissolution de l'Assemblée "absolument incontournable", juge la cheffe de file de l'extrême droite


France : la dissolution de l'Assemblée "absolument incontournable", juge la cheffe de file de l'extrême droite

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a souligné lundi qu'une dissolution de l'Assemblée nationale était "absolument incontournable", après la démission spectaculaire du Premier ministre Sébastien Lecornu, moins d'un jour après la constitution de son gouvernement.

"La dissolution est absolument incontournable", a déclaré la patronne à l'Assemblée nationale du groupe Rassemblement national, ajoutant qu'il serait "sage" pour le président Emmanuel Macron de démissionner, une option jusqu'ici exclue par le chef de l'Etat.

 
Lundi 6 Octobre 2025
Dakaractu



