France : Une attaque dans une église à Nice fait 3 morts, un suspect interpellé...

Quelques jours après la décapitation d’un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, aux Yvelines, une autre attaque au couteau a eu lieu ce jeudi 29 octobre, en France.



Cette fois-ci, c’est à Nice que les faits se sont déroulés. Un assaillant est entré dans l’église Notre Dame, située à l’avenue Jean Médecin et aurait tué au moins trois personnes et en aurait blessé plusieurs. Il a été arrêté par des policiers municipaux, informe 20minutes.



Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle.



Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la tenue d’une réunion de crise à laquelle assistera le Premier ministre, Jean Castex.