France: Mort de Jean-Paul Belmondo, célèbre acteur

Né le 09 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, la Star populaire du cinéma Jean-Paul Belmondo vient de tirer sa révérence à l’âge de 88 ans en France, affirme son avocat. Il était également producteur de cinéma, acteur et directeur de théâtre.

La planète cinéma perd une étoile et le firmament en gagne une. Belmondo alias Bébel, vient d’une famille d'artistes. Un père sculpteur et d’une mère peintre qu’il révérait l’un comme l’autre. Petit fils d’un forgeron piémontais dont il avait hérité carrure et biscotos, le môme Belmondo n’était pas fait pour la méditation, ni pour la concentration requise pour les études. Mais pour se battre, en revanche, se pendre au balcon de l’appartement familial du 5ème étage, grimper sur les statues du jardin du Luxembourg ou fréquenter les rings, il était le premier. Et jamais à bout de souffle pour les facéties.



Il fut tout à la fois, magnifique, guignol, animal, incorrigible, solitaire, tendre voyou… Jean Paul Belmondo était juste exceptionnel. Mais hélas « il était très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement », a précisé son avocat, Me Michel Godets...