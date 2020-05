France / Ligue 1 (Prix Marc-Vivien Foé) : Le top 11 dévoilé, 4 Sénégalais en pôle position

Les 11 nommés pour le Prix Marc-Vivien Foé 2020



Yunis ABDELHAMID (MAROC / Reims) – Défenseur

Denis BOUANGA (GABON / Saint-Etienne) – Attaquant

Andy DELORT (ALGÉRIE / Montpellier) – Attaquant

Habib DIALLO (SÉNÉGAL / Metz) – Attaquant

Idrissa GUEYE (SÉNÉGAL / Paris SG) – Milieu de terrain

Édouard MENDY (SÉNÉGAL / Rennes) – Gardien

M’Baye NIANG (SÉNÉGAL / Rennes) – Attaquant

Victor OSIMHEN (NIGÉRIA / Lille) – Attaquant

Moses SIMON (NIGÉRIA / Nantes) – Milieu de terrain

Islam SLIMANI (ALGÉRIE / Monaco) – Attaquant

Hamari TRAORÉ (MALI / Rennes) – Défenseur

La pandémie du coronavirus et l’arrêt définitif du championnat Français de football (Ligue 1) n’empêchera pas le vote du prix Marc Vivien-Foé 2020 récompensant le meilleur footballeur Africain en France. En effet, après seulement 28 journées disputées sur 38 prévues, RFI et France 24 ont dévoilé ce vendredi l’identité des onze finalistes retenus pour succéder à l’Ivoirien Nicolas Pépé.Parmi eux, figurent en bonne place 4 internationaux Sénégalais dont l’un des favoris au titre Mbaye Niang (Rennes), Gana Guèye (PSG), Édouard Mendy l’autre Rennais et Habib Diallo du côté de Metz. Il faudra aussi compter sur le Nigérian Victor Osimhen (Lille) qui s’est illustré. Le Sénégal est la nation africaine la mieux représentée avec 4 prétendants. De quoi être optimiste pour la suite. Le vainqueur sera connu le lundi 29 juin à l’issue d’un vote de 100 journalistes spécialisés.