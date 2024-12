France: Emmanuel Macron nomme le centriste François Bayrou Premier ministre (Elysée)

Le président français Emmanuel Macron a nommé vendredi son allié centriste François Bayrou comme Premier ministre, au terme de tortueuses consultations pour trouver un successeur à Michel Barnier, renversé par une motion de censure historique la semaine dernière, a annoncé la présidence française.



"Le président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", selon un communiqué de l'Elysée. M. Bayrou aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de survivre à la menace de censure d'une Assemblée nationale sans bloc majoritaire, et de faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025.