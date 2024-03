Fragilisé par un AVC, l'ancien international sénégalais, Séga Sakho, lance un appel à l'aide : « Il me faut 3.360.000 FCFA pour… »

Séga Sakho (75 ans), figure de proue de l'équipe nationale de football du Sénégal des années 1970, lutte aujourd'hui contre une maladie cardiovasculaire. Il a profité de la tribune du journal L'Observateur pour lancer un SOS aux bonnes volontés, pour se soigner. L'ancien international sénégalais, victime d'une maladie cardiovasculaire, semble être trop digne pour se plaindre malgré son inquiétant état de santé.

« Un soir, alors que je revenais du stade Iba Mar Diop, mon cœur a commencé à palpiter. Vue qu'on m'avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque, j'ai pris l'initiative de me rendre à l'hôpital pour une consultation, alors que je n'avais pas un sou avec moi. J'y suis resté pendant cinq jours et ils m'ont diagnostiqué une maladie cardiovasculaire que j'ai contractée il y a deux ans », explique le septuagénaire.

« Au début, je me débrouillais et me battais mais on ne se bat pas contre son cœur. Je n'ai pas les moyens pour me soigner. Il y a eu de bonnes volontés comme le chef de l'Etat et Cheikh Seck, président du Jaraaf, qui m'ont aidé pour l'hospitalisation. Mais, ce n'est pas suffisant car la maladie continue de me ronger. Aujourd'hui il me faut 3.360.000 FCFA pour me faire soigner. La Mairie de Dakar m'a offert 80% du montant, qu'elle versera directement à l'hôpital. Les 20% qui restent représentent les matériels conçus spécialement pour ce genre de soins. J'ai trois artères du cœur qui sont bouchées, qui doivent être débouchées selon les médecins. Actuellement, je souffre énormément. Mes pieds se sont enflés, je n'arrive plus à marcher correctement à cause de la douleur qui s'intensifie de jour en jour. J'ai mal », raconte Sega Sakho l’ancien Lion.

Un peu amer, il renchérit : « On a bourlingué à travers les avions, en allant de pays en pays pour représenter dignement le Sénégal. Avec l'Equipe nationale, nous sommes allés au Mali, puis au Burkina Faso, au Ghana, après la Côte d'Ivoire avant de reprendre l'avion pour le Cameroun, le Congo avant de revenir à Dakar, avec seulement 5.000 francs CFA pour chaque joueur. Pour dire que l'argent ne compte pas quand il s'agit de défendre les couleurs de la nation... On n'a rien gagné, mais on a beaucoup fait pour le Sénégal. Je me suis battu sur tous les terrains d'Afrique pour le drapeau national. Donc ceci est un appel de détresse », lance-t-il au bout du désarroi.