Foudre : Deux jeunes tués à Sacré-Cœur et aux Parcelles Assainies aujourd’hui

Avec les pluies interminables qui s’abattent sur le pays, les victimes de la foudre se comptent aussi de plus en plus. Et c’est le cas à Sacré-Cœur où un jeune homme a été tué par la foudre. Selon Amadou F Canar DIOP, Expert en Sécurité Civile, la victime du nom de Cheikh a été foudroyée en plein match de football cet après-midi du 14 septembre. Aux Parcelles Assainies, c’est un jeune de 20 ans nommé Diada qui a été tué, au bord de la mer. Selon des témoins, il tenait son téléphone à la main au moment où la foudre l’a atteint. Ce qui porte le nombre de morts du fait de la foudre à Dakar, à 9...