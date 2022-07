Forum pour le développement durable de Nioro du Rip : L'élaboration d'un Plan innovant de Développement Territorial attendue.

Le Forum pour le Développement Durable de Nioro du Rip (FODEN) se tient aujourd'hui sous l'impulsion du président du Conseil départemental, Aly Mané.



Cette rencontre devra déboucher sur un document de référence mettant en exergue des niches d'opportunités et d'investissements pour un Développement Durable du département de Nioro.



Ce forum regroupe tous les acteurs, internes ou externes, engagés dans le processus d'amélioration des conditions de vie des populations de ce département.



Il s'agira ainsi de proposer aux populations des réponses aux questions de développement par l'élaboration d'un Plan innovant de développement territorial (PIDT), de faire la cartographie des potentialités, difficultés, contraintes et opportunités du département de Nioro en matière de développement, d'obtenir la participation et l'implication des acteurs clés, aussi bien au niveau communal, départemental, national, qu'international et enfin obtenir l'adhésion et l'engagement de partenaires techniques et financiers au financement du PIDT de Nioro du Rip.



Pour rappel, le département de Nioro regorge de sites ou monuments classés patrimoine du Sénégal et de l'Unesco tels le Tata de Maba Diakhou Ba, le Mausolée de Mame Diarra Bousso à Porokhane, les sites mégalithiques de Sine Ngayène, de Mbolop Tobé (village de Kolomba), de Sine Wanar, la mosquée de Kabacoto, la vallée de Pathé Badiane, la tombe de Matar Kalla Dramé, les cités religieuses de Taïba Niassène, Darou Salam, entre autres.



Il est également constitué d'un réseau hydraulique dense avec principalement le bas fond du Baobolong, etc... L'on parle également de terres arables, de zone de transit...