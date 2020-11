Forum du Numérique / Covid-19 : « La bataille n’est pas tout à fait gagnée, notre pays ne supporterait pas une 2e vague » (Macky Sall)

Le virus circule encore au Sénégal. Alors les citoyens doivent redoubler de vigilance pour contenir la propagation.



Du moins c’est l’avis du chef de l’État Macky Sall qui a aussi félicité les services de santé qui se sont battus contre cette pandémie au Sénégal.



« La bataille n’est pas tout à fait gagnée. C’est vrai que nous avons des résultats appréciables. Mais on doit reconnaître que, vu l’évolution de cette pandémie dans le monde, il y a des hauts et des bas. Il y a une oscillation permanente. Aujourd’hui nous avons 33 contaminations alors que les jours précédents nous n’avions pas plus de 10 contaminations. Il y a aussi des cas communautaires ce qui veut dire qu’il y a des citoyens inconscients qui sont porteurs et qui propagent le virus …. », a déploré le chef de l’État du Sénégal.



Alors c’est le lieu d’insister encore sur les mesures établies par les autorités sanitaires pour éradiquer une bonne fois pour toutes ce coronavirus dans le monde a-t-il ajouté. À cet effet, le chef de l'État invite à plus de vigilance et au respect des mesures barrières, car dit-il "notre économie ne supporterait pas une deuxième vague de contamination."



Par ailleurs, le président de la République a affirmé discuter avec les partenaires, notamment ceux du G20 "sur la nécessité de partager le vaccin à travers le monde." C’était en marge de la cérémonie marquant le début des travaux de la 2ème Édition du Forum du Numérique organisé du 26 au 27 novembre au CICAD.