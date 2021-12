La 7ème édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, a ouvert ses portes ce 6 décembre au Cicad. Il se tient sur fond de pandémie de Covid-19 avec le variant Omicron qui sévit actuellement un peu partout dans le monde.



Le Chef de l'État qui est venu co-présider la cérémonie d'ouverture, a insisté sur la nécessité d'intensifier la riposte. Selon lui toujours, « l'omicron est présent depuis quelques jours au Sénégal. D'ailleurs il est partout. Mais nous devons arrêter de nous faire peur .Nous devons continuer la vaccination et respecter les gestes barrières. On doit arrêter de faire peur à l'humanité tout entière sur des sujets dont nous n'avons pas encore la pleine maîtrise comme l'a indiqué l'OMS qui a séquencé un nouveau variant. On doit faire preuve de transparence, non seulement discriminatoire, parce que c'est inciter les autres à ne pas publier leurs résultats. C'est là le danger.On doit être solidaire et travailler ensemble... » , fera -t-il savoir lors de son allocution devant ses homologues chefs d'État qui ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de ce Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique qui se tient du 6 au 7 décembre au Cicad.