Fortes pluies sur Rufisque : la vieille sous les eaux (Images)

La deuxième grosse pluie qui s'est abattue sur Dakar et environs, n'a pas épargné Rufisque, la vieille ville. Et ce sont les plus anciens quartiers de la ville, Keuri Kaw, Keuri Souf et surtout le marché central qui ont payé le plus lourd tribut...