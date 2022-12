Formose Mendy : « Les français pensent déjà que l’Angleterre va nous battre, mais nous sommes sûrs de notre force ! »

À la suite des projections faites par certains médias français dont l’Equipe qui voyait déjà le Sénégal perdre devant l’Angleterre qui jouerait ainsi contre la France (si elle bat la Pologne), Formose Mendy a remis les choses à l’endroit. Le défenseur des Lions a apporté une cinglante réplique tout en prenant rendez-vous pour aller défier l’Angleterre…



« Les Français pensent qu’ils vont croiser l’Angleterre en quarts de finale. Mais nous sommes sûrs de notre force ! On fera tout pour gagner le match. C’est une motivation supplémentaire et on croit en nous. L’équipe du Sénégal a eu une entame difficile, mais on est monté en puissance. On se concentre sur nous et on fera le maximum. On n’est pas là pour des vacances », a conclu le latéral droit d’Amiens ce jeudi, en zone mixte...