Formation et recherche administratives : le Ministre de la Fonction publique prend part à la 59éme session du CAFRA

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public du Sénégal Olivier Boucal, a participé à la 59éme session du conseil d’administration du Centre Africain pour la Formation et la Recherche administratives pour le Développement, tenue le 09 juillet 2024 à Rabat, au Maroc.







Les travaux de cette session ont notamment porté sur le bilan des activités du Centre pour la période 2023-2024 et l’élection du nouveau Directeur général du CAFRAD.



A propos du bilan, le comité exécutif du CAFRAD a présenté au conseil d’administration le rapport de ses activités en soulignant le niveau de mise en œuvre des actions programmées et la situation financière du Centre.







L’élection du nouveau Directeur général du CAFRAD s’est tenue dans l’après-midi de la journée du 10 juillet 2024 dans les nouveaux locaux du centre dont le siège est transféré à Rabat. Au terme des procédures de validation de candidatures et du vote qui s’en suivi, le Candidat du Bénin, le Docteur Coffi Dieudonné ASSOUVI a été élu Directeur général du CAFRAD pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Dans le cadre de ses fonctions, M. ASSOUVI aura la charge de coordonner la mise en œuvre des orientations du Conseil d’administration et de veiller notamment à l’exécution correcte des activités validées par cette instance suprême du centre. A ce titre, il s’est engagé à redynamiser le Centre à travers notamment l’amélioration de son mode de gouvernance, le renforcement des capacités des personnels des administrations publiques, le développement de la recherche et la production de réelles plus-values au profit des Etats membres.



Afin d’améliorer la situation du CAFRAD, le Ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a souligné la nécessité pour le nouveau Directeur général et ses collaborateurs de prendre les mesures nécessaires en vue de la vulgarisation des activités du Centre au niveau des Etats membres, la diversification de ses ressources et la refonte de son organigramme à travers, entre autres, la mise en place d’un service de recouvrement. Cette entité devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des versements des cotisations dues par les Etats membres et le recouvrement de toutes les créances du Centre. Ces dispositions devraient être accompagnées d’une analyse régulière de la situation financière du CAFRAD et de la prise de mesures d’ajustement devant permettre d’assurer l’équilibre sacro-saint entre les charges et les ressources du Centre, a ajouté le ministre.







Pour rappel, le CAFRAD a été créé en mai 1964 avec l’appui de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture, à l’effet de soutenir les gouvernements africains et leurs structures connexes en matière de formation et de modernisation des administrations publiques.